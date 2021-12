Caio Júnior testa David Braz em coletivo no Vitória

Enquanto espera pelo recondicionamento físico da maioria dos jogadores contratados pelo Vitória para a temporada 2013, o técnico Caio Júnior segue a trabalhar com o grupo que está à sua disposição.

Na tarde desta quarta-feira, 16, na Toca do Leão, o treinador rubro-negro voltou a comandar um treinamento coletivo e promoveu uma mudança pontual na equipe: sacou o zagueiro Reniê e lançou mão de David Braz em seu lugar.

Por outro lado, o comandante do Leão não pôde contar com o volante Neto Coruja, que está em tratamento de um calo no pé. Rodrigo Mancha foi o escolhido para a vaga. Outra mudança na equipe foi a entrada do atacante Marcelo Nicácio, já que Leílson se recupera de lesão no joelho.

A formação inicial do time titular foi Deola; Léo, Gabriel Paulista, David Braz e Iuri; Rodrigo Mancha, Michel, Mineiro e Maquinhos; Marcelo Nicácio e Lúcio Maranhão.

Mas a definição do time que dará o pontapé inicial na Copa do Nordeste, no domingo, 20, contra o América-RN, deverá acontecer somente na próxima sexta-feira, 18, quando Caio Júnior comandará outro coletivo.

Após o treino coletivo, a direção rubro-negra aproveitou para apresentar quatro dos novos reforços, na sala de imprensa: Marcos, Caceres, Maxi Biancucchi e Renato Cajá falaram pela primeira vez como jogadores do clube.

