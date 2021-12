Caio Júnior testa Cáceres como lateral no Vitória

Diante da incerteza sobre se poderá contar ou não com o lateral-direito Nino Paraíba na primeira partida decisiva do Campeonato Baiano, no próximo domingo, 12, contra o Bahia, o técnico Caio Júnior já começa a procurar opções no elenco do Vitória.

Na tarde desta quinta-feira, 9, o treinador rubro-negro comandou treino coletivo e testou o volante Cáceres na ala direita. Até então, o jogador paraguaio havia atuado apenas como volante e como meia.

Mas Caio não tem um único problema para o Ba-Vi: o lateral-esquerdo Mansur e o volante Luís Alberto também não participaram da atividade. Os dois laterais e os volantes ainda se recuperam de lesões e seguem como dúvidas para o clássico.

Na atividade, o treinador do Leão elegeu o recém-contratado Danilo Tarracha para atuar pelo lado esquerdo do campo e Neto Coruja para compor o setor de marcação.

O time titular treinou inicialmente com Deola; Cáceres, Victor Ramos, Gabriel Paulista e Tarracha; Michel, Neto Coruja, Renato Cajá e Escudero; Maxi e Dinei.

O elenco rubro-negro volta ao batente às 15h30 desta sexta-feira, 10, na Toca do Leão. Em seguida, os jogadores e a comissão técnica entrarão em regime de concentração.

