Caio Júnior tenta corrigir falhas defensivas no Vitória

Durante a Copa do Nordeste, quando a bola cruzava a área do Vitória era sinal certo de perigo: neste quesito, o rubro-negro se mostrou vulnerável durante todo o torneio regional e, nas quartas de final, pagou caro ao levar quatro gols e ser eliminado em pleno Barradão.

Para que o martírio não se repita no Campeonato Baiano, na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, o técnico Caio Júnior iniciou nesta sexta-feira, 1, um trabalho intensivo com o objetivo de solucionar as falhas de posicionamento do setor.

Pelo segundo dia consecutivo a comandar um treino no gramado do Barradão, o treinador rubro-negro aproveitou a volta de Victor Ramos, então recuperado de dores musculares, e institiu em orientar os jogadores titulares da defesa em jogadas de escanteio.

Para completar, Caio pediu ainda que, após o corte do perigo, a sua equipe se arrumasse e partisse em contra-ataque. O time titular foi formado por Deola; Nino Paraíba, Victor Ramos, Cardoso e Marcos; Luís Alberto, Cáceres, Renato Cajá e Escudero; Maxi Biancucchi e Dinei.

Neste sábado, 2, o elenco do Vitória volta ao batente em dois turnos: pela manhã, terá um treino normal na Toca do Leão e, à tarde, fará um jogo-treino contra o time de juniores.

