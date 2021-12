Caio Júnior reclama de juiz em anulação de gol do Vitória

No primeiro tempo da derrota do Vitória por 1 a 0 para o Goiás, o rubro-negro estava jogando bem e chegou até mesmo a marcar um go. Mas o lance foi anulado pelo juiz. Em cruzamento na área, o jogador do Goiás meteu a cabeça e fez o gol, mas o precipitado auxiliar marcou impedimento, causando revolta do técnico do Leão, Caio Júnior.

"A TV mostrou que foi gol contra! Como o cara se precipita e levanta a bandeira assim? Na dúvida tem que dar o gol, cacete!", bradou. No retorno do intervalo, até Vuaden admitiu o erro, mas já era tarde.

São Paulo - Nesta segunda-feira, 8, o time deve ganhar folga. Já Caio Júnior terá uma semana cheia para não vacilar contra o São Paulo, próximo domingo. O próprio treinador garante que será uma guerra.

"Jogar contra o São Paulo sempre será terrível. É um time perigoso e precisamos de todas nossas armas, incluindo a presença da torcida. Creio que podemos nos recuperar contra o time paulista. Este elenco merece isso", disse.

Sobre a derrota, Caio garante que o gol anulado mudou a história da partida. "Acho que se o gol fosse marcado não perderíamos o jogo. Teve momentos de equilíbrio, mas fomos melhores", completou.

O elenco volta aos trabalhos na terça-feira, 9, na parte da tarde.



