Caio Júnior quer Vitória no top 10 da Série A

O técnico Caio Júnior ainda guarda mágoas do árbitro na eliminação do Nordestão. Na sua reflexão, o Vitória construía um castelo de areia e o juizão do jogo contra o Ceará fazê-lo desmoronar por completo, como a maré alta. Três dias sem dormir, mas a vida segue. O treinador do Leão garante que, desta vez, o tal castelo terá mais força para as próximas competições, principalmente no maior objetivo do Vitória na temporada: fazer bonito no seu retorno ao Brasileirão da Série A.

Nas metas estabelecidas, lutar contra o rebaixamento está fora de cogitação. A meta principal é a luta pela Libertadores e a mais modesta é, no máximo, acabar em décimo.

"O torcedor pode ter uma expectativa positiva para as próximas competições. Foi cruel e injusta nossa saída, mas é hora de recomeçar. Nosso grande projeto é o Brasileiro. Se não tiver grupo forte, disputa a zona de rebaixamento. E sabemos que é um peso muito grande, né? Estamos no caminho certo, mas faltam alguns pontos e reforços para disputar os 10 primeiros lugares do Brasileirão", disse Caio.

Porém, o treinador garante que o Baiano será sua prova de fogo. "Copa do Brasil podemos buscar o título, sim. Contudo, antes tem o Baiano. Sei que a conquista do Estadual vai pesar no meu trabalho e o torcedor quer o título", afirmou.

Reforços e mudanças - Apesar de enaltecer seu elenco e garantir que o Leão tem condições de apagar a eliminação do Nordestão da mente dos torcedores, Caio garantiu que mudanças serão feitas.

E reposições devem chegar. Até as posições o comandante já aponta: lateral esquerda e centroavante. "Mansur tem característica muito ofensiva, mas peca na defensiva. Tenho certeza que com o tempo ele vai evoluir muito e será jogador de Seleção pelo potencial. Precisamos de mais um na lateral esquerda. Um mais rodado e com nível de Série A. Devemos buscar mais um atacante também. Testei todos que temos e vão continuar tendo oportunidades. Mas estamos procurando este camisa 9".

Além da busca de reforços pontuais, os 30 dias de intertemporada serão cruciais para Caio Júnior fazer mudanças no time, principalmente na zaga, setor mais criticado após a eliminação.

"Todo resultado ruim tem uma consequência. E a desta eliminação será justamente a defesa. Teremos que dar oportunidade a outras pessoas começarem e eles terão que provar consertando nossas falhas e trazendo novamente a confiança na defesa. O Victor Ramos tem muita experiência e as vezes faz a diferença na conversa, orientação dentro do jogo... tudo isso influencia. A presença dele agora será um fato positivo. Ele já tem afirmação no grupo e espero contribuir muito com isso", alegou.

A defesa deve sofrer mudanças drásticas. Além de elogiar Victor, Caio também gostou de Cardoso. Pode pintar uma nova dupla na cozinha rubro-negra.

