Caio Júnior promete Vitória pronto na estreia no Nordestão

Diante da proximidade da estreia na Copa do Nordeste, que acontece no próximo dia 20, o técnico do Vitória, Caio Júnior, terá pouco mais de duas semanas para montar uma equipe ideal para dar a largada na temporada de 2013.

Nesta quinta-feira, 3, em tarde que marcou a reapresentação do elenco rubro-negro para a pré-temporada, o novo comandante do time baiano reconheceu que o tempo diminuto de preparação pode ser um empecilho, mas garantiu que a sua equipe estará pronta para dar a largada na temporada 2013.

"Vamos entrar numa competição dia 20 ainda com uma equipe em formação, mas isso nunca vai ser desculpa. Nós temos que entender que isso é cultural (no Brasil). Estou acostumado e vou trabalhar em cima disso. A partir da próxima semana nós vamos intercalar muito a parte física com a técnica e tática e vamos ter uma equipe com certeza no dia 20 para começar a competição", disse o treinador do Leão.

Ele adiantou ainda que o rubro-negro não fará amistosos durante a pré-temporada, mas disse ser necessária a realização de alguns jogos-treino durante o período de preparação.

"Pretendo fazer jogo-treino. Nosso primeiro jogo é que vai dar possibilidade de avaliação na seqüência. Amistoso agora não surte o efeito desejado. Mais importante vai ser a base física", resumiu.

Caio reafirmou também a sua felicidade por estar no comando técnico do Vitória, voltou a destacar o potencial dos jovens talentos da Toca do Leão e, em consonância com o discurso da diretoria, disse que o clube terá apenas reforços pontuais.

"Há muito tempo eu não me sinto tão empolgado com o trabalho como estou me sentindo aqui. Realmente há uma qualidade muito grande de jogadores jovens, formados no clube e nós estamos tendo muito cuidado na questão de contratação para buscar realmente o perfil que nós precisamos. Nós temos muitos jogadores que precisam de oportunidade e vocês com o tempo vão sentir isso. Esse grupo vai ser preenchido aos poucos, não existe um prazo para isso. Existe uma temporada inteira para que isso aconteça, mas que os jogadores que vierem tenham realmente o perfil que nós queremos", finalizou.

