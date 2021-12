Caio Júnior promete trabalho e minimiza polêmica

O mais novo técnico do Vitória, Caio Júnior, ficou marcado no futebol baiano por uma atitude insólita neste ano de 2012: deixou o comando do Bahia na metade do Brasileirão, quando o tricolor vivia um mau momento no torneio.

Por conta da sua saída polêmica do maior rival, Caio chega à Toca do Leão sob desconfiança de parte da torcida rubro-negra.

Apresentado oficialmente pela diretoria do clube na tarde desta segunda-feira, 10, o treinador prometeu muito empenho para dissipar as incertezas acerca do seu trabalho.

"Eu entendo o torcedor. Isso é em função de eu ter trabalhado e saído com pouco tempo do adversário. Isso faz parte. Mas essa oportunidade no Vitória me dá a chance para que todos vocês conheçam o profissional. Fiquei muito feliz e está sendo um desafio muito grande. Tenho que conquistar a torcida com trabalho", disse Caio Júnior.

O mais novo comandante do Leão classificou o ano de 2012 como atípico na sua carreira e explicou por que optou por deixar o Bahia durante o Campeonato Brasileiro.

"O ano de 2012 foi atípico em minha carreira. Eu sempre fiquei um ano todo num clube, mas desta vez não foi assim. Nesse ano, eu comecei no Grêmio e, infelizmente, não tive o apoio da direção - fui demitido com 40 dias. Logo depois eu recebi uma proposta do futebol árabe. Terminei o vínculo lá e havia na minha cabeça uma programação de ir para os Estados Unidos com a minha família. Em seguida, recebi a proposta do Bahia e aceitei. Mas logo depois aconteceram fatos que fizeram com que eu tomasse uma atitude breve por causa do futuro dos meus filhos. Não me arrependo. Como pai eu tive uma atitude fundamental na vida deles. Tomei uma decisão de cabeça erguida", finalizou.

