Caio Júnior planeja escalar novatos contra o Asa

Depois da goleada sobre o Salgueiro, na noite da última quarta-feira, 23, o técnico do Vitória, Caio Júnior, contou à imprensa que já pensa em lançar mão de dois dos novos contratados pelo clube.

Enquanto os demais jogadores ainda não foram regularizados ou ainda buscam a melhor forma física, o lateral-direito Marcos e o meia Renato Cajá já estão prontos para estrear.

Se depender do treinador, a dupla deverá ser lançada durante o jogo do próximo domingo, 27, contra o Asa, no Barradão, pela terceira rodada da Copa do Nordeste.

"Para começar, não. Mas os dois estão nos planos, sim, para o jogo de domingo", adiantou o treinador rubro-negro.

Dos contratados, somente os zagueiros David Braz e Fabrício e o atacante Lúcio Maranhão já entraram em campo. Além de Marcos e de Cajá, o rubro-negro tem ainda por estrear o zagueiro Cardoso, o volante Cáceres, o meia-atacante Maxi Biancucchi, e os atacantes William Henrique e Vander.

