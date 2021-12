Caio Júnior pede apoio da torcida do Vitória no Barradão

Como não deu para fazer bonito nos dois jogos fora de casa contra Coritiba e Botafogo, resta agora ao Vitória mostrar a sua força no Barradão. Após a derrota, o técnico Caio Júnior frisou que, nos dois próximos jogos na Toca, o time precisará da presença do torcedor. De preferência, que a casa esteja cheia.

"Precisamos do apoio no nosso estádio. O momento é crucial e o fator casa tem que prevalecer. O torcedor precisa dar apoio, pois os adversários tiveram isso contra nós. No Couto Pereira e no Maracanã, vimos o apoio das torcida rivais. Precisamos da nossa agora", assegurou Caio Júnior.

Sobre a derrota diante do Botafogo por 2 a 0, o técnico resolveu elogiar o grupo. Ele, inclusive, enxergou um Vitória bem resolvido no segundo tempo, apesar de ter criado poucas chances de gol.

"Teríamos que ter uma postura forte na defesa, mas deveríamos agredir mais na parte ofensiva. No primeiro tempo, ficamos devendo, mas fomos razoavelmente bem no segundo. Achei que melhoramos na etapa final com Maxi mais solto. Assim, tivemos situações boas de gol. O fator casa e a torcida pesaram, e tivemos dificuldade", alegou Caio.

Para o duelo contra a Portuguesa no domingo, 4, às 18h30, no Barradão, Caio Júnior pode modificar a equipe titular. Segundo o comandante, o Vitória precisa voltar a mostrar agressividade no setor ofensivo. "Vou pensar um pouco. Acho que precisamos arriscar mais chutes", completou o técnico.

