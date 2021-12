Caio Júnior pede apoio da torcida contra a Lusa

Depois de ter conquistado um único ponto nos jogos fora de casa, contra o Coritiba e contra o Botafogo, o Vitória voltará a jogar no Barradão na noite do próximo domingo, 4, contra a Portuguesa, para buscar uma reabilitação na Série A do Campeonato Brasileiro.

Em entrevista coletiva que concedeu após os treinamentos desta sexta-feira, 2, o técnico Caio Júnior afirmou que o apoio da torcida rubro-negra poderá ser fundamental para que o time baiano volte a vencer no Brasileirão.

"Meu interesse hoje é poder passar ao torcedor um pedido especial de quem está trabalhando com muita vontade. Ajudem esse grupo no domingo. Esse apoio da torcida é fundamental. Nós vimos isso nos jogos contra Coritiba e Botafogo. Enfrentamos torcidas que empurraram os times até o último minuto", disse Caio Júnior.

O treinador citou as goleadas sobre o Bahia no Campeonato Baiano para enaltecer o elenco rubro-negro e disse acreditar que jogo contra o time paulista será decisivo para o futuro do Leão no torneio nacional.

"Os jogadores precisam sentir o carinho do torcedor. Esse é um grupo que deu a vida e um título inesquecível com goeladas sobre o Bahia. Goleadas que vão ficar para sempre. Não é uma derrota que vai mudar isso. Esse jogo de domingo é uma partida que vai nos direcionar para qual caminho vamos seguir nesse Campeonato Brasileiro. Por isso, faço um apelo ao torcedor, para que ele nos apoie", finalizou.

