Caio Junior isenta Wilson após falha no gol do Fluminense

Um dos destaques do Vitória no Brasileirão, o goleiro Wilson acabou falhando no lance que deu origem ao gol de Fred no empate entre Vitória e Fluminense em a 1 a 1 na última quarta-feira, 7.

Na coletiva após a partida, o técnico Caio Júnior não culpou Wilson pelo resultado e elogiou o goleiro rubro-negro.

"Ele tem sido o melhor goleiro da competição, como Maxi tem sido o melhor atacante. Não vi direito o lance, só se que ele tocou na bola e ela ficou por ali. O que é uma pena, era um jogo para consagrá-lo. Mas não muda o que eu e a torcida pensamos do trabalho dele. Só falha quem está ali. Não merecia".

O que Caio Júnior lamentou mesmo foi o fato das três substituições feitas durante a partida terem sido motivadas por questões físicas e não táticas. Escudero, Tarracha e Michel acabaram sendo substituídos e não deram a oportunidade ao treinador de promover mudanças táticas contra o Flu.

"O resultado foi frustrante pela partida que fizemos. Foi o melhor primeiro tempo do time, até pelo nível do adversário. Fomos taticamente perfeitos. Mas aconteceu essa situação imprevista. Escudero e Danilo (Tarracha) sentiram. Minha terceira substituição seria colocar o Vander, para continuar com força no ataque. Mas o Michel não sentiu, não pode fazer. Acabamos empatando por estes problemas".

