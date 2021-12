Caio Júnior improvisa Gabriel na lateral do Vitória

Sem poder contar com o lateral-direito Nino Paraíba, que se recupera de uma lesão no púbis, o técnico Caio Júnior segue a buscar opções no elenco do Vitória para as próximas partidas pelo Brasileirão.

Nesta quinta-feira, 25, o treinador rubro-negro contrariou as expectativas: em lugar de Daniel Borges, lateral de ofício contratado recentemente pelo clube, escolheu o zagueiro Gabriel Paulista.

No miolo de zaga, o comandante do Leão promoveu a entrada de Fabrício, que formou dupla com Victor Ramos. O restante do time foi o mesmo que iniciara o clássico Ba-Vi no último domingo, 21, na Arena Fonte Nova.

Para a partida contra o Coritiba, no próximo domingo, 28, a grande novidade do time baiano estará no banco de reservas: o atacante André Lima foi relacionado pela primeira vez e poderá fazer o seu jogo de estreia.

O elenco rubro-negro volta ao batente na manhã desta sexta-feira, 26, na Toca do Leão, e depois segue viagem para Curitiba.

