Caio Junior elogia estreia de gringos no Vitória

O técnico Caio Junior colocou em campo os três gringos do Vitória, no triunfo por 2 a 0 fora de casa contra o Ceará. O meia argentino Escudero e o volante paraguaio Cáceres foram titulares na partida. Já o atacante Maxi Biancucchi acabou entrando no segundo tempo, no lugar de Escudero.

Após a partida, o treinador elogiou as atuações dos gringos com a camisa do Vitória, além do outro estreante da noite, o lateral-esquerdo Cardoso, que entrou no segundo tempo no lugar de Mansur".

"O Escudero sentiu bastante o ritmo de jogo, mesmo com a pré-temporada que ele fez. Era o primeiro jogo do ano dele. Foi um jogo muito corrido e ele demorou a entrar no ritmo. O que valeu foi tirar o peso de ter feito a estreia, um pouquinho mais de ritmo e de ter feito o gol. Cáceres cumpriu uma função tática que era ajudar no lado do campo. Apareceu pouco, mas quando apareceu fez a jogada do gol. É um jogador que vai crescer bastante. O Maxi (Biancucchi) entrou muito bem, deu velocidade e incomodou junto com Marquinhos no segundo tempo. Essa era a ideia. O Cardoso taticamente foi muito bem. No primeiro tempo nós tivemos dificuldades pelo lado esquerdo porque eles exploraram muito as características (ofensivas) do Mansur. Com o Cardoso, eles não conseguiram".

Caio Junior também comentou pela escolha em jogar com três volantes, levando em conta o estilo de jogo do Ceará. "A gente tem que estudar o adversário e pelo regulamento eu achei que esta seria a melhor formação. Mesmo sem ter muito treinamento e com jogadores estreando. Nos primeiros 20 minutos nós sofremos muito. A gente demorou muito para entrar no jogo pela pressão do Ceará, pela imposição que o Ceará fez, pela torcida e pela característica que estava em campo. Mas o gol foi muito importante".

