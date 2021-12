Caio Júnior elogia entrega dos jogadores e celebra triunfo

Após o apito final do árbitro, o técnico Caio Júnior entrou em campo, abraçou um a um todos os jogadores do Leão e chamou os comandados para agradecer o apoio da torcida durante o suado triunfo de virada por 2 a 1 contra a Portuguesa no último domingo, 4.

Caio Júnior elogiou a postura dos seus comandados no segundo tempo, comemorou a virada e cobrou a presença dos torcedores na partida contra o Fluminense no Barradão.

"Às vezes você defende bem e consegue chegar bem na frente. Eles defendiam com nove e por isso não conseguimos dar um chute a gol no primeiro tempo. tivemos uma ponta de sorte, talvez eles não tiveram competência. Fomos mais competentes e merecemos a vitória", ressaltou o treinador.

O técnico ainda elogiou a atuação do zagueiro Gabriel Paulista. "Mostrou que joga em qualquer posição pelo amor a camisa. É um jogador incrível", afirmou Caio Júnior.

Na saída de campo, depois da comemoração com a torcida, os jogadores do Vitória destacaram a raça e dedicação da equipe para conseguir a virada contra a Lusa.

"Estamos jogando um campeonato difícil, com jogos complicados. Hoje, não jogamos muito bem, mas na raça e na vontade a gente nunca se deu por vencido e mereceu o resultado", ressaltou o artilheiro do Brasileirão Maxi Biancucchi.

Autor do gol da virada, marcado de falta no final da partida, o zagueiro Fabrício valorizou a união da equipe. "Esta vitória foi um prêmio para o nosso time, que não abaixou a cabeça em nenhum momento. Esse grupo é unido e fechado e nada vai atrapalhar nossa glória", afirmou.

O herói rubro-negro ainda criticou a pressão sofrida pelos jogadores. "Nosso grupo é muito trabalhador e humilde, está sempre trabalhando em baixo de crítica e desconfiança, mas mostramos que não desistimos e estou feliz pela vitória".

O Leão volta ao Barradão na próxima quarta-feira para enfrentar o Fluminense, às 19h30. Nesta segunda, 5, os jogadores se reapresentam às 15h30 e treinam na Toca do Leão para a partida.

Danilo Tarracha, que marcou seu primeiro gol pelo Leão, celebrou sua contribuição para o triunfo da equipe. "Com muita raça e entrega, viramos a partida", disse o lateral.

Gols perdidos - Os jogadores da Portuguesa saíram de campo decepcionados com os gols perdidos pela equipe e lamentaram o resultado favorável ao Leão. "O vitória chegou duas vezes ao nosso gol e fez dois gols e nós atacamos o jogo todo e perdemos", lamentou o zagueiro Valdomiro.

O atacante Matheus disse que o resultado é ainda mais decepcionante pela situação da Lusa, que está na zona de rebaixamento. "Futebol tem dessas injustiças a gente poderia ter matado o jogo ainda no primeiro tempo", lembrou o atleta.

