Caio Junior é o novo técnico do Vitória

O Vitória anunciou Caio Junior como o novo técnico do clube para a temporada 2013. O treinador será apresentado oficialmente na segunda-feira, 10, às 16 horas (horário de Salvador), na Toca do Leão. O novo treinador traz também o assistente técnico Almir Domingues e o preparador físico Solivan Dallvale.

"Estou contente porque cheguei a apenas uma semana no Brasil e já recebi esse convite do Vitória. Já comecei a trabalhar no planejamento e na estrutura da equipe para o ano que vem", cometou Caio, por meio de nota publicada no site oficial do rubro-negro baiano.

Caio teve uma recente passagem polêmica pelo futebol baiano. Em julho do ano passado, o técnico assumiu justamente o maior rival do Leão, o Bahia, após a saída do técnico Paulo Roberto Falcão. Mas, após oito jogos no comando do tricolor baiano, o treinador pediu demissão do cargo, alegando que iria acompanhar de perto o filho Matheus, que iria morar e jogar futebol nos Estados Unidos.

Veja a ficha de Caio Junior, novo treinador do Vitória:

CAIO JUNIOR

Nome: Luiz Carlos Saroli

Data de nascimento: 08/03/1965

Nacionalidade: Brasileira

Cidade de nascimento: Cascavel/PR

Graduação: Certificado pela Associação Brasileira de Treinadores de Futebol (ABTF)

CARREIRA

2012 - Bahia

2012 - Al Jazira (UAE) - Campeão da Copa do Presidente

2012 - Grêmio

2011 - Botafogo

2009/10/11 - Al -Gharafa (Qatar) - Destaque: Eleito melhor técnico do Qatar pelo Comitê Olímpico NacionalCampeão da Liga, Campeão da Stars Cup do Qatar, Campeão da Copa do Sheik Tamim

2009 -Vissel Kobe (Japão)

2008 -Flamengo

2008 - Goiás

2007 - Paraná Clube

2005 - Gama

2004/05 - Cianorte

2004 - Juventude (RS)

2002/03/06 - Palmeiras

2002 - Juniores do Paraná Clube

