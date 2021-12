Caio Júnior diz que o Vitória vive momento crucial

Se vencer o Coritiba e o Botafogo, seus dois próximos adversários, o Vitória terá grandes chances de saltar da atual quinta colocação para o topo da tabela da Série A do Campeonato Brasileiro.

Ciente da importância de vencer os atuais líderes do Brasileirão, o técnico Caio Júnior disse em entrevista coletiva que concedeu na última sexta-feira, 26, que o Leão vive "um momento crucial".

"Se for analisar cada jogo teremos a mesma ideia: toda partida é decisiva. O mais interessante é que os próximos adversários, Coritiba e Botafogo, estão na parte de cima da tabela. Se vencermos, será fantástico. É um momento crucial do campeonato. Já foram 20% da competição. Agora começa a se definir. Precisamos manter o que estamos fazendo", disse Caio Júnior.

Contra o Coritiba, na noite do próximo domingo, 28, o Vitória deverá assumir uma postura mais defensiva em relação às suas partidas anteriores na Série A do Campeonato Brasileiro.

Sem poder contar com o lateral-direito Nino Paraíba, contundido, o técnico Caio Júnior improvisará Gabriel Paulista no lado do campo e promoverá a entrada do zagueiro Fabrício. Na última sexta-feira, 26, o treinador comentou a mudança no setor defensivo.

"Nós temos uma referência com o Gabriel bem grande, como a do clássico de 7 x 3, que vencemos o Bahia e ele marcou bastante. Daniel está chegando e tem uma característica bastante ofensiva, mas precisa trabalhar a parte defensiva. Mas isso não impede que ele entre no decorrer do jogo. Não quero que o jogador seja prejudicado no início do trabalho", explicou o treinador.

Ainda de acordo com o comandante do time baiano, o meia Alex, jogador mais perigoso do Coxa, não receberá marcação especial dos volantes e dos zagueiros rubro-negros.

"Não teremos um marcador específico para o Alex. Mas sempre vai ter alguém perto dele", finalizou.

