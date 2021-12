Caio Júnior diz que Escudero deseja vir para o Vitória

Apesar dos rumores que o Emelec do Equador estaria também interessado no meia Escudero, o técnico do Leão, Caio Júnior, assegurou que o jogador quer defender o Vitória. "Tive uma conversa com o jogador, ele se mostrou interessado e deve estar chegando aqui. Será um grande reforço pelas caracteristicas dele. Um atleta canhoto e agudo", declarou Caio.

Sobre o time que enfrenta o América-RN, neste domingo, 20, Caio não escondeu a escalação e vai promover dois recém-contratados. Fabrício será improvisado na lateral esquerda e David Braz faz dupla com Gabriel na zaga. Maia no meio e Nicácio na frente, barrando Lúcio Maranhão.

Habib's - Após diversas reclamações da torcida, o Vitória decidiu rescindir o contrato com a empresas de alimentos Habib's, que não terá mais sua logomarca nas camisas do Leão, tampouco vai negociar seus produtos no Barradão. A empresa conseguiu uma liminar para negociar o produto, mas diretoria promete caçá-la.

