Caio Júnior deve promover primeiro coletivo no Vitória

Após primeira semana focado somente na parte física, o técnico Caio Júnior pretende intercalar as atividades e deve promover o primeiro coletivo do Vitória no ano. A intenção é começar a desenhar o time base que o Vitória usará na estreia no Copa do Nordeste, no próximo dia 20, contra o América-RN. O problema é saber se o treinador terá peças suficientes para colocar a turma para bater bola no Barradão.

Atualmente Caio Júnior conta com 24 atletas, contando com alguns jogadores da base. Porém, três já estão no estaleiro antes mesmo de bater alguns pontinhos com a bola. Michel, com dores na coxa direita, segue em tratamento e não deve ser aproveitado para o coletivo. O volante não sente mais dores, porém só deve fazer um recondicionamento físico. Nino também segue de fora, com problemas no púbis. Willie se recupera de cirurgia no coração.

Fernando Bob, mesmo reintegrado ao grupo, também sentiu dores musculares e não treinou nos últimos dias. Mansur e Gustavo seguem na seleção brasileira e limitam ainda mais as alternativas de Caio Júnior. A única maneira será improvisar com o que tem. E o que está disponível, na sua grande maioria, são crias da casa.



No gol, Deola não é problema. Nas laterais, os pratas da casa Dimas e Léo são as opções. No lado esquerdo, Iuri, também da base, é a única peça. Na zaga, Gabriel tem Reniê para fazer dupla. Porém, o colega deve ser emprestado em breve para outro clube.

Levando em consideração os que foram frequentemente utilizados na temporada passada, o time base pode ser Deola, Léo, Gabriel, Reniê e Iuri; Neto Coruja, Mancha, Mineiro e Leilson; Marquinhos e Lúcio Maranhão. Dos 11 citados, sete são formados no próprio Vitória.

Conversa - O Vitória contratou apenas os atacantes Lúcio Maranhão e Willliam, mas especulação é o que não falta no mercado de jogadores que podem chegar no Barradão. O cara da vez é o volante Luís Alberto, que estava atuando no Cluj, da Romênia. O passe do jogador pertence ao Braga de Portugal e o clube tem interesse em emprestá-lo.

Segundo Antônio Gustavo, empresário do atleta, existe uma conversa com o Vitória, mas não tem nada acertado. O jogador já foi sondado pelo rival Bahia, que desistiu do negócio.

Até a estreia do Leão no Nordestão, o presidente do clube, Alexi Portela, pretende contratar pelo menos seis atletas, todos aptos para jogar. "Queremos atletas que entrem e joguem, que já estejam com um bom condicionamento físico para a temporada", disse Alexi.

