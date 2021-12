Caio Júnior destaca a importância de Nino Paraíba

As rápidas investidas do lateral Nino Paraíba pelo lado direito do campo rende grandes jogadas de ataque há cerca de quatro anos. Mas o Vitória pode ficar sem o jogador no primeiro Ba-Vi decisivo, no próximo domingo, 12, na Arena Fonte Nova.

Ciente do potencial do ala rubro-negro, o técnico Caio Júnior garantiu, em entrevista coletiva na última sexta-feira, 10, que esperará pela recuperação do atleta até momentos antes do clássico.

"Vou esperar até a hora do jogo. O Nino está convocado. Há uma possibilidade de ele jogar e, se existe, tenho que esperar. Tenho 48 horas ainda para o jogo. Ele já treinou pela manhã, é um jogador importante e vou aguardar. Não é uma lesão. Ele tem um edema e estamos avaliando bem e tratando o assunto com muita atenção", disse Caio Júnior.

O treinador do Leão lamentou a ausência do volante Luís Alberto, que acabou vetado para a partida, mas comemorou a possibilidade de escalar Renato Cajá, Mansur e Escudero, que antes também eram dúvidas.

"O importante é que todos os outros, com exceção de Luís Alberto, que está fora do jogo, se recuperaram bem e estão tranquilos para o jogo", finalizou.

adblock ativo