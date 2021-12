Caio Júnior descarta favoritismo do Vitória no Ba-Vi

Em quatro clássicos que disputou em 2013, pelo Campeonato Baiano, o Vitória do técnico Caio Júnior ganhou três, sendo dois com goleadas expressivas.

Apesar do retrospecto positivo, o treinador rubro-negro minimiza o favoritismo imputado ao Leão para o Ba-Vi deste domingo, 21, pela oitava rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova.

"Acho que essa coisa de favorito ou não são vocês que criam em função do resultado. Trabalho de forma humilde, consciente e simples. Cobro do jogador a função tática. Tem a cobrança individual e coletiva. Se vamos ganhar ou não, faz parte do jogo. O que cobro deles é o que depois, na terça-feira, vou mostrar no video. Ganhando ou perdendo eu mostro o que errou e o que acertou. E é aí que existe a evolução", disse Caio Júnior.

O técnico do Vitória falou também sobre a evolução do seu time e, confiante, garantiu que, no decorrer do Brasileirão, deverá ter um número de triunfos maior que o número de derrotas.

"O Vitória evoluiu em função de ter uma sequência de trabalho, repetição de equipe e, principalmente, confiança. Depois que você forma um grupo, a confiança é a palavra mais certa para ter sucesso. Hoje eu tenho um grupo confiante. Pode oscilar um ou outro jogo, mas no geral, pode ter certeza que vamos ganhar mais do que perder", projeta.

De acordo com o comandante do Leão, o time tricolor tem evoluído com o técnico Cristóvão Borges. Caio Júnior diz acreditar ainda que o tempo de preparo do rival foi fundamental para este crescimento.

"Vejo o Bahia com uma evolução no trabalho tático, até porque houve um tempo maior para o Cristóvão (Borges) trabalhar, e o fato de ter conseguido manter uma base com um sistema definido", finaliza.

