Caio Júnior define Vitória para o clássico Ba-Vi

O técnico do Vitória, Caio Júnior, definiu nesta sexta-feira, 5, o time que vai a campo para o clássico Ba-Vi deste domingo, 7, na inauguração da Arena Fonte Nova. À tarde, o elenco rubro-negro realizou atividade na Toca do Leão.

Com mudanças pontuais, como a entrada do atacante Dinei no lugar de Marcelo Nicácio, que saiu machucado da partida contra o Feirense, a equipe titular no treino desta sexta foi definida com Deola; Nino Paraíba, Victor Ramos, Gabriel Paulista e Mansur; Luís Alberto, Michel, Renato Cajá e Escudero; Biancucchi e Dinei.

Em campo, a equipe executou jogadas de bola aérea para aprimorar a finalização dos zagueiros e volantes na segunda bola. Depois do treino, o time titular foi dividido para treinar conlusões ao gol.

Em recuperação no departamento médico, Marcelo Nicácio e o meia Leílson são os únicos desfalques para o jogo deste domingo. Caio Jr. apontou 20, mas dois atletas ainda serão cortados da lista dos relacionados para o duelo.

Novidade no banco - A novidade na lista de relacionados para o duelo ficou por conta do meia Vander. Dispensado do arquirrival por deficiência técnica, o atleta pode jogar pela primeira vez contra o ex-clube.

O jogador que é cria da base tricolor, despontou como promessa em 2010 após se destacar no campeonato baiano e na campanha de acesso do time à primeira divisão. Em 2011, foi emprestado ao Flameng e retornou ao clube no final do ano após um longo período se recuperando de contusão.

Vander não disputa uma partida oficial desde 20 de setembro de 2012, no empate sem gols entre Bahia e Corinthians, disputado em Pituaçu.

