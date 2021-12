Caio Júnior define time que enfrentará o Botafogo-BA

O técnico do Vitória, Caio Júnior, não tem dúvidas sobre qual será a formação da sua equipe para o primeiro jogo treino do Vitória na temporada, contra o Botafogo-BA, marcado para a manhã deste sábado, 12, na Toca do Leão.

É que, no treino coletivo que comandou na tarde desta sexta-feira, 11, o treinador rubro-negro lançou mão do mesmo time que já houvera testado no treino coletivo da última quarta-feira, 9.

Desta forma, o time que começará o amistoso será formado por Deola; Léo, Gabriel Paulista, Renié e Iuri; Rodrigo Mancha, Neto Coruja, Leílson e Arthur Maia; Marquinhos e Lúcio Maranhão.

No banco, o comandante do Leão deverá ter como opções jogadores como o goleiro Douglas, o lateral-direito Dimas, o meia Mineiro e os atacantes Marcelo Nicácio, Alan Pinheiro e Dinei.

Já o volante Michel, que ainda busca um melhor condicionamento físico, deve ficar de fora deste primeiro teste. O zagueiro recém-contratado, David Braz, já treinou com bola durante a semana e pode ser uma das opções.

