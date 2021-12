Caio Júnior de olho no jogo do Botafogo no Barradão

Folga geral para os jogadores, mas Caio Júnior pretende trabalhar. Ou pelo menos acompanhar a última rodada do Baianão para conferir seus próximos adversários no Baianão. Sua estreia é apenas na segunda fase, no próximo dia 17, ainda sem adversário definido.

"Estarei no Barradão acompanhando o Botafogo contra o Serrano. Estarei torcendo pelo time do técnico Ricardo Silva, que mostrou muita qualidade no último jogo-treino. Observei inclusive jogadores que podem render muito no Vitória após o Baiano. Só não vou dizer quem é agora", disse Caio Júnior.

O Leão fará parte do Grupo B, que ainda não tem nenhum clube definido, além dele, claro. Caso mantenha as posições atuais da primeira fase, o Vitória terá Vitória da Conquista, Bahia de Feira e Serrano na sua chave. Porém, não joga com nenhum deles. O elenco do técnico Caio Júnior enfrenta os clubes do Grupo A, que já tem o Bahia e Feirense definidos, pois também entram na segunda fase da competição.

Para o zagueiro Cardoso, será uma tarefa difícil pegar informações dos concorrentes. "Os times principais como Vitória e Bahia estão todos os dias nos noticiários, o que facilita a todos. No entanto, dos outros clubes é mais difícil, pois geralmente seus jogos não são transmitidos. Teremos que fazer nossa parte e buscar o que for preciso para conhecer nossos adversários também", garantiu.

Mudado - Vai ser difícil também para os adversários saberem como o Vitória vai entrar em campo no Baianão. Nos 21 dias sem jogo, o técnico Caio Júnior mudou muito o time. Da zaga ao ataque, apenas Deola, Nino e Nicácio continuam como titulares.

Nesta segunda-feira, 9, o grupo volta aos treinos, em dois turnos. O técnico Caio Júnior promete colher vídeos para apresentar os próximos desafios aos atletas.

