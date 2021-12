Caio Júnior dá ênfase aos treinos físicos

Depois de dois dias de descanso, o elenco do Vitória se reapresentou neste domingo, 10, visando a partida contra o Ceará, quinta-feira, 14, às 21h15, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. O duelo é válido pela partida de ida das quartas de final da Copa do Nordeste.

Pela manhã, os atletas foram divididos em grupos e realizaram atividades físicas na academia e no campo. O preparador Júlio César e o fisioterapeuta Clício Alves comandaram os trabalhos. À tarde, já com a presença do técnico Caio Junior, os atletas voltaram a realizar apenas treinos físicos: nada de contato com bola

adblock ativo