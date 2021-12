Caio Júnior convoca torcida para jogo com o Inter

Na Toca do Leão, o discurso é um só: esquecer o título estadual e a eliminação na Copa do Brasil para buscar uma boa campanha na Série A do Campeonato Brasileiro, a maior e mais importante competição que o Leão disputará em 2013.

Ciente de que encontrará dificuldades no torneio nacional, o técnico Caio Júnior aproveitou a entrevista coletiva que concedeu nesta sexta-feira, 24, para convocar a torcida rubro-negra a comparecer no jogo de estreia, neste sábado, 25, contra o Internacional, na Arena Fonte Nova.

"Nós vamos precisar muito do apoio da torcida. Acho que em jogos como esses, nesse nível de equilíbrio e dificuldade, o torcedor pode ser decisivo pelo jogador sentir o apoio no momento de dificuldade e pressão do adversário. Eu conto muito com o apoio da torcida", disse Caio Júnior.

O treinador rubro-negro comemorou a rápida recuperação do meia Renato Cajá e destacou a importância do jogador para o esquema da sua equipe.

"Fizemos um treino de posse de bola para ver se o Cajá conseguia suportar a dor e foi uma notícia muito boa. Acho que o Cajá é um jogador fundamental no nosso esquema, na bola parada, parte técnica e espero que ele possa fazer um jogo de alto nível", avaliou.

Caio Júnior enaltecer a participação dos jogadores sul-americanos no plantel do Vitória e traçou um paralelo com os times do Rio Grande do Sul, que também costumam mesclar atletas brasileiros com gringos.

"O Inter e o próprio Grêmio há muito tempo fazem isso: trazer jogadores sul-americanos. Eu mesmo, na época que joguei no Grêmio, joguei com jogadores argentinos, uruguaios e paraguaios. É uma situação de sucesso no futebol e tem é que saber trazer. Tanto o Inter como o Vitória souberam trazer jogadores com o perfil que nós gostaríamos. Inclusive o Escudero e o Maxi já jogaram no futebol brasileiro, o que é muito bom, e o Cáceres tem uma agradável surpresa. Já se adaptou e nos três últimos jogos, ele teve um papel muito importante e hoje dá para dizer que se firmou", finalizou.

adblock ativo