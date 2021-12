Caio Júnior confirma Gabriel contra o Botafogo-BA

Enquanto Gabriel Paulista não se transfere definitivamente para o Vasco, uma coisa é tida como certa na Toca do Leão: o defensor estará em campo na tarde do próximo sábado, 16, quando o Vitória receberá o Botafogo-BA no Barradão.

Depois do treino que comandou na tarde desta quinta-feira, 14, o técnico Caio Júnior confirmou a escalação de Gabriel e contou que gostaria de poder contar com o jogador para o restante da temporada no time baiano.

"O time está definido. É esse que vocês viram. O Gabriel vai para o jogo. Ele tem a proposta e existe a possibilidade. Na semana que vem vai ser outra coisa. Eu até queria que ele continuasse, mas nesse momento não é só a vontade do técnico. Ele tem um potencial difícil de achar. Tem todos os fundamentos que um zagueiro precisa", disse Caio Júnior.

Com Mansur em lugar de Marcos, que antes havia sido improvisado na lateral esquerda, o time a que Caio Júnior se referiu foi formado por Deola; Nino Paraíba, Gabriel Paulista, Cardoso e Mansur; Michel, Luiz Alberto, Escudero e Renato Cajá; Maxi e Marcelo Nicácio.

Em recuperação de uma lesão de grau 1 na coxa esquerda, o zagueiro Victor Ramos está fora da partida contra o Mais Querido.

Antes da estreia no Campeonato Baiano, o elenco do Vitória ainda volta ao batente às 9h desta sexta-feira, 15, e depois entra em regime de concentração.

