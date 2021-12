Caio Júnior começa a montar time titular do Vitória

Depois de quase duas semanas de exames médicos e de intensos trabalhos físicos, o time do Vitória começou a ser moldado para a Copa do Nordeste na tarde desta segunda-feira, 7, na Toca do Leão.

O técnico Caio Júnior comandou um trabalho tático e, diante das limitações impostas pelo elenco, que ainda se encontra desfalcado de algumas peças, esboçou uma formação que pode ser apontada como a da sua equipe titular.

O time treinou inicialmente com Douglas; Léo, Gabriel, Reniê e Dimas; Rodrigo Mancha, Mineiro, Leílson e Arthur Maia; Marquinhos e Lúcio Maranhão.

Poupados pelo departamento médico, o volante Michel, o lateral-direito Nino Paraíba e o atacante Dinei não treinaram. Também ficaram de fora o goleiro Deola e os volantes Neto Coruja e Fernando Bob, também poupados com problemas musculares.

O trio, no entanto, não preocupa e deve voltar ao batente já nesta terça-feira, 8, com os demais jogadores do elenco. Na ocasião, o clube apresentará oficialmente o zagueiro David Braz e o atacante Pedro Oldoni, os novos reforços para a temporada.

