Caio Júnior comanda treino e esconde time para Ba-Vi

Quando o jogo é no domingo, normalmente a sexta-feira é o dia mais indicado para comandar um treino coletivo e definir qual será a formação do time titular.

Mas, a dois dias do duelo contra o rival Bahia, Caio Júnior fez mistério na tarde desta sexta-feira, 26, na Toca do Leão: comandou treino técnico de finalização e manteve em segredo a escalação do Vitória para o clássico de domingo, 28, na Arena Fonte Nova.

A novidade no treino foi a presença do atacante Giancarlo, que chegou recentemente à Toca do Leão e já virou opção para estrear pelo rubro-negro.

Poupados, o volante Luís Alberto e o meia Renato Cajá não treinaram. Após o jogo contra o Feirense, na última quarta-feira, 24, Caio Júnior havia adiantado que pensa em poupar jogadores e que deverá lançar mão de um time misto no Ba-Vi.

O elenco rubro-negro volta ao batente às 9h deste sábado, 27, e depois entra em regime de concentração para a partida.

Briga pela liderança - Com 15 pontos ganhos, o Vitória ocupa a segunda posição do Grupo 3 do Baianão, atrás da Juazeirense, que tem 16.

Para fechar a segunda fase como líder e conquistar a vantagem nas semifinais, o rubro-negro precisa ganhar o clássico e torcer para o Cancão de Fogo não ganhar para o Juazeiro.

