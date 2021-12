Caio Júnior comanda treino coletivo para reservas

A curta diferença de tempo entre os jogos da Copa do Nordeste tem movimentado a Toca do Leão: na tarde desta quinta-feira, 24, um dia após a goleada sobre o Salgueiro, os jogadores do Vitória já voltaram ao batente.

Mas o trabalho foi mais ameno para os atletas que atuaram por mais de 45 minutos no duelo contra o time pernambucano: fizeram apenas um treino regenerativo.

No campo, porém, o técnico Caio Júnior não alivou para os demais jogadores do plantel e comandou um movimentado treino coletivo.

O treinador aproveitou a atividade para observar sobretudo os rendimentos dos novos reforços, como o lateral-direito Marcos, o zagueiro Cardoso, além dos meias Maxi Biancucchi e Renato Cajá.

O lateral Nino Paraíba e o volante Fernando Bob, recuperados de lesões, também treinaram normalmente e voltam a ser opções para o comandante rubro-negro. Michel, que havia sido poupado no jogo contra o Salgueiro, também treinou e volta a ser cotado para assumir a titularidade.

Reforço faz exames - Mais novo reforço do Vitória, Vander já chegou à Toca do Leão e já realizou exames médicos.

O jogador somente deverá treinar pela primeira vez às 15h desta sexta-feira, 25, quando, com todo o elenco à sua disposição, Caio Júnior deverá definir os últimos detalhes antes do jogo contra o Asa.

