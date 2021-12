Caio Júnior ainda tem dúvidas para o jogo contra Feirense

O coletivo desta quitna-feira, 28, comandado pelo técnico Caio Júnior, na Toca do Leão, apresentou de início a mesma equipe titular que tem atuado, com Deola, Nino, Gabriel Paulista, Cardoso e Mansur; Michel, Luís Alberto, Renato Cajá e Escudero; Maxi e Marcelo Nicácio.

No entanto, o segundo tempo da atividade apresentou novidades. Victor Ramos assumiu o lugar de Cardoso na zaga e o treinador confirmou que há dúvida entre os dois. Outros jogadores muito elogiados foram o volante Cáceres e o meia-atacante Leílson, que estarão entre os relacionados para a partida.

Por conta do feriado da Paixão do Senhor, as bilheterias do Vitória estarão fechadas nesta sexta, 29, para a venda de ingressos para a partida do Leão contra o Feirense. O jogo válido pela segunda fase do Campeonato Baiano ocorre neste domingo, 31, às 16h, no Estádio Manoel Barradas.

A comercialização será retomada no Barradão no sábado a partir das 9h. No domingo, as bilheterias funcionam até os 15 minutos do segundo tempo. Os ingressos custam R$ 50 a aquibancada (inteira) e R$ 100 a cadeira (inteira). Crianças com 11 anos e 11 meses não pagam ingresso na arquibancada.

