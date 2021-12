Caio Júnior admite que falta entrosamento ao Vitória

Os 17 dias sem jogos oficiais pesaram no ritmo do Vitória no jogo treino da última quinta-feira, 7, diante do Botafogo local. O Leão venceu, por 3 a 2, e mostrou potencial e qualidade de alguns atletas, principalmente na primeira formação que deve ser a escolhida para a estreia do Baianão, próximo dia 17. Porém, o técnico Caio Júnior deve se preocupar com duas coisas: ritmo e entrosamento.

Para Caio, o time que começou o jogo foi bem e satisfatório. Entretanto, avisou que pode mudar, a depender do rendimento individual de cada um no decorrer da próxima semana que antecede o retorno aos gramados.

" Acho que taticamente o primeiro tempo foi bom. Não tivemos riscos defensivos. Pode ter faltado oportunidades ofensivas. Procurei no segundo tempo dar oportunidade a todos. Tomar dois gols nunca é bom. Vou observar o que aconteceu. Taticamente o desenho está pronto. Agora são eles que vão se escalar. Vai depender da individualidade", deu o recado.

Este recado pode ser direcionado para alguns atletas que não mostraram vontade. Apesar da correria, Nino foi o pior do Vitória. Mesmo atuando os 90 minutos contra o Botafogo, deixou uma avenida na ala direita que resultou nos dois gols do Botafogo do técnico Ricardo Silva, ambos no segundo tempo, com Vitinho e Diego. "Eu filmei o jogo e vou analisar tudo isso", completou Caio Júnior.

Em contra-ponto, alguns jogadores mostraram qualidade para permanecer no grupo. Cardoso, que atuou nos 90 minutos, mostrou ser o dono da camisa 4 rubro-negra. No primeiro tempo furou feio no primeiro lance, mas depois se redimiu. Não perdeu nenhuma bola aérea e ainda deu um lançamento que deixou Maxi de cara. O atleta acertou a trave e a bola sobrou para Nicácio, que completou para dentro.

O time que atuou o primeiro tempo pecou no entrosamento, mas acabou não levando gol. Já o segundo tempo, com cinco modificações, o Vitória se perdeu e por duas vezes deixou o Botafogo empatar. Graças a Alan Pinheiro e Dinei, o Leão venceu com a presença de cerca de 100 torcedores na Toca.

Julgamento - Nesta sexta-feira, 8, o Leão treina sem o técnico Caio Júnior, Renato Cajá e Cardoso. Todos viajam hoje para o Rio de Janeiro onde o técnico, Cajá e Escudero serão julgados pela expulsão no jogo contra o Ceará, no último mês.

"Estou indignado. Quem deveria estar lá dando explicações é o árbitro, não nós. O Cardoso, como tem espírito de liderança, vai representando o time. Vamos torcer para que o julgamento seja justo", disse Caio, que pode pegar até seis jogos de suspensão.

