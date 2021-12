Caio Júnior admite poupar jogadores no clássico Ba-Vi

Depois de ter levado o seu time à classificação antecipada, Caio Júnior está com o pensamento uma semana à frente de seu tempo: para o técnico do Vitória, o mais importante neste momento é deixar o seu time calibrado para a disputa das semifinais do Campeonato Baiano.

Por isso, o comandante rubro-negro fala em poupar jogadores no Ba-Vi do próximo domingo, 28, na Arena Fonte Nova, para não correr riscos de perder peças importantes no jogo de ida da semifinal, quarta-feira, 1 de maio, contra a Juazeirense.

"Gabriel pediu para sair, ele não treinou ontem, veio com um pouco de cansaço muscular e vou pensar bem se vale a pena ele ir para o clássico. Eu não vou correr esse risco. O jogo de domingo vale a liderança, mas o mais importante é a semifinal e vou precisar estar com todo mundo inteiro na quarta-feira que vem. Foi até bom Luiz Alberto ter saído. Ele estava com dois amarelos e um desgaste muito grande. Os outros vamos ver", adiantou.

Quem parece estar garantido no clássico é o atacante Dinei: de acordo com Caio Júnior, o atacante será mantido porque teve uma boa atuação diante do Feirense na última quarta-feira, 24, e porque Marcelo Nicácio, que era títular absoluto da equipe, ainda não estaria apto para jogar.

"Nicácio não vai ter condições. Não achei que Dinei foi mal. Foi um jogo muito truncado pra ele", finalizou.

Reforços - Recém-chegados ao rubro-negro, o lateral-esquerdo Tarracha e o atacante Giancarlo já foram regularizados e estão à disposição de Caio Júnior para o Ba-Vi.

adblock ativo