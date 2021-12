Caio Jr. sobre o Vitória: 'Estrutura que não existe no Rio'

Convidado do programa Kajuru Pergunta, na TV Esporte Interativo, na quinta-feira, 8, o técnico Caio Júnior exaltou as condições de trabalho do Vitória. Em entrevista, o treinador afirmou que o clube tem estrutura que os grandes times do Rio de Janeiro por onde passou ainda não conseguiram erguer.

"As condições de trabalho são excelentes, até melhor que alguns clubes que trabalhei. O próprio Botafogo ainda não tem uma estrutura como essa. No Rio ainda não existem centros de treinamento. O Vitória é um dos melhores que já trabalhei, em termo de estrutura", declarou Caio Jr..

Ela também destacou que o trabalho realizado nos bastidores refletem dentro de campo. Hoje o Vitória ocupa a quarta posição no Campeonato Brasileiro e, grande parte do resultado, se deve à estrutura e organização do clube. "Há alguns anos o Vitória não atrasa um salário e não tem grandes problemas. Tem planejamento e tem gente séria. As coisas realmente estão fluindo e no dia a dia tudo acontece tranquilamente", completou.

O comandante rubro-negro chegou ao Vitória em dezembro de 2012. Em quase oito meses no comando do Leão, o treinador conquistou o campeonato baiano e levou o time às quartas de final da Copa do Nordeste. Na 12ª rodada do Brasileirão, o time tem o artilheiro do campeonato, Maxi Biancucchi, e está a cinco pontos do líder Botafogo.

