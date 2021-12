Caio Jr. faz coletivo no Barradão; seis desfalcam time

Com os titulares fazendo somente um trabalho muscular na academia, os jogadores do Vitória que atuaram menos de 45 minutos contra o Corinthians no domingo, 11, realizaram um trabalho coletivo no Barradão, já em preparação para o próximo compromisso, quarta-feira, 14, contra a Ponte Preta, no Barradão, às 21h.

Nino Paraíba, que retornaria ao time titular depois de se recuperar de uma lesão no púbis, voltou a sentir dores na região e foi cortado pelo técnico Caio Júnior. Além dele, outros cinco atletas desfalcam o rubro-negro.

Escudero, Leílson e Dinei, que não atuaram no último confronto, seguem no departamento médico. Danilo Tarracha saiu reclamando de dores no jogo contra o Timão e também não encara a Macaca. Mansur, que retornava de lesão, recebeu um pisão e está com um inchaço no tornozelo.

Com Michel de fora por opção do comandante rubro-negro, os jovens laterais Dimas e Euller, assim como o volante Gabriel Soares foram previamente relacionados.

