Caio Jr. diz estar feliz pelo momento marcante do Vitória

O treinador do Vitória, Caio Junior, se mostrou orgulhoso por estar no comando do time na goleada de 7 a 3 sobre o Bahia, que colocou o rubro-negro baiano muito perto de garantir o título de campeão baiano deste ano. Entretanto, o técnico quer evitar o clima de "já ganhou" no elenco.

"É um momento marcante na história do clube, há muito tempo o Vitória não vencia três clássicos seguidos. Mas não está nada ganho porque não terminou. No futebol tudo é possível, só vou comemorar quando estiver com a taça na mão".

Caio Junior ainda declarou que a larga diferença no clássico veio por uma tarde bem inspirada ods seus comandados. "Fizemos gols cedo. O adversário teve fibra o tempo todo, tiveram uma reação assustadora, mas os nossos gols saíram nos momentos decisivos. Não gostei do último gol que tomamos, já com um jogador a mais em campo, foi um excesso de confiança. Mas aí o Dinei, que estava inspirado, fez o gol no final. Fico feliz de dar essa vitória para a torcida na véspera do aniversário do clube".

Antes do Ba-Vi do próximo domingo no Barradão, o Vitória tem um compromisso na quarta-feira, 15, contra o Salgueiro, no interior de Pernambuco, pela segunda fase da Copa do Brasil. Segundo Caio Junior, que está suspenso e não poderá comandar o time na partida, a ideia não é de colocar um time reserva, mas a equipe pode ter novidaes na escalação.

"Não será um time reserva. Vou ver o jogo pela TV e talvez alguns jogadores fiquem aqui. Alguns como Luis Alberto, Nino e Mansur precisam de uma atenção especial (do departamento médico)".

adblock ativo