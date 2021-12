Caio faz exames e testes físicos no Vitória

O atacante Caio chegou na tarde desta segunda-feira, 14, a Salvador e já realizou os exames e testes físicos no Barradão para fechar o acordo com o Vitória. O atleta pertence ao Internacional e aguarda os resultados dos exames para assinar o empréstimo até dezembro de 2014.

Caio foi revelado pelo Volta Redonda em 2009 e logo foi contratado pelo Botafogo, onde foi uma das peças principais no título da Taça Guanabara de 2010, quando tinha apenas 19 anos. Antes de chegar ao time gaúcho, teve uma passagem pelo Figueirense e desembarca no Leão para disputar posição com Marquinhos, William Henrique e Alan Pinheiro.

Reapresentação

Com o Campeonato Baiano já fazendo parte do passado, o Vitória se reapresentou na tarde desta segunda-feira, 14, na Toca do Leão, para passar de vez uma borracha na perda do título e focar somente na Copa do Brasil e a estreia do Brasileirão, no próximo sábado, 19.

O time recebe o J.Malucelli em Pituaçu na próxima quinta, 16, às 19h30, pelo jogo de volta da Copa do Brasil e avança à próxima fase se não tiver a defesa vazada. Com o empate por 1 a 1 na partida em Curitiba, qualquer empate com gols, exceto o mesmo placar, garante o time paranaense.

Um desfalque já é certo para o duelo: José Welison, com uma lesão no tornozelo, está vetado para o duelo. O volante havia sido convocado para a Seleção Brasileira Sub-21, mas teve que ser retirado da lista do técnico Alexandre Gallo por estar fora de combate.

O time retorna aos treinos nesta terça, 15, quando Ney Franco vai definir a equipe que joga a partida decisiva na Copa do Brasil.

