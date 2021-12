Caio acerta com o Al Wasl, dos Emirados Árabes

Artilheiro do Vitória no Brasileirão com cinco gols, o atacante Caio fará falta aos torcedores rubro-negros. O jogador deixou a Toca do Leão na segunda-feira, 15, para acertar com o Al Wasl, dos Emirados Árabes, onde ficará por empréstimo por nove meses.

Caio, que pertence ao Internacional-RS, foi repassado para o clube árabe, onde será treinado pelo técnico Jorginho, auxiliar de Dunga na Seleção Brasileira na Copa de 2010, e terá a companhia dos brasileiros Neto Berola, Fábio Lima e Ederson.

