Caicedo explica perda de espaço e titularidade no Vitória

A tão esperada contratação de Jordy Caicedo não tem rendido os frutos desejados pelo torcedor do Vitória. Atualmente, o equatoriano não tem iniciado as partidas entre os 11 titulares, apesar de estar, quase sempre, entrando no decorrer das partidas. Para ele, o estilo de jogo montado pelo ex-técnico Carlos Amadeu não o favorecia dentro de campo.

Em entrevista coletiva, realizada na tarde desta segunda-feira, 23, o equatoriano explicou sobre a perda de espaço no esquema tático montado pelo antigo treinador do Rubro-Negro.

"Desde a minha chegada, estou trabalhando da melhor maneira para dar o melhor de mim ao Vitória, clube que apostou em mim. Estou agradecido à torcida, aos dirigentes, mas creio que perdi espaço com o técnico anterior pelo modo de jogo dele. Penso que treino sempre da melhor maneira, mas se o técnico escolhe por mim ou não é uma opção dele. Como jogador, sempre fico incomodado se não jogo. Se jogo, dou o melhor de mim para seguir atuando nos próximos jogos", garantiu Caicedo.

Com a chegada de Geninho, novo comandante do Leão, a expectativa é que Jordy mantenha uma pegada ainda mais intensa nos treinos, com o intuito de mostrar serviço e 'cavar' sua vaga na equipe titular. A estreia do técnico será nesta terça, 24, às 21h30, contra o Atlético-GO, no Barradão.

"Estou trabalhando de maneira igual. Um pouco mais forte para ganhar espaço entre os 11 titulares, nos 11 que começam, mas aguardo a decisão dele (Geninho). Penso que é um bom treinador pelo que me falaram dele. Agora, quero demonstrar tudo em campo", completou.

Se o problema com Amadeu era espaço dentro do esquema tático, o equatoriano encerrou dando a letra de onde prefere atuar entorno das quatro linhas.

"Toda minha carreira fiz de nove (centroavante). No Equador, fiz o nove em todos os times em que joguei. Mas algumas vezes joguei por fora. Não é minha melhor posição, mas sempre que pedem que eu jogue por fora tento fazer da melhor maneira. Como jogador, tenho que me adaptar ao sistema de jogo que o técnico quer", finalizou.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

adblock ativo