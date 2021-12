Caicedo e Lucas Cândido são dúvidas para enfrentar Ponte Preta

Em fase de recuperação, o atacante Jordy Caicedo e o volante Lucas Cândido ainda são dúvida para o duelo contra a Ponte Preta. Na tarde desta segunda-feira, 21, durante a reapresentação na Toca do Leão, eles fizeram um trabalho em separado do restante do elenco.

O equatoriano, que deixou o campo no intervalo na partida com o Londrina, deu apenas voltas em torno do gramado. Segundo o médico do Rubro-Negro, Wilson Vasconcelos, a evolução do atleta é satisfatória até o momento.

No gramado, Geninho comandou o treino em duas etapas. Na primeira, o treinador promoveu um trabalho tático em campo reduzido. Na sequência, um aprimoramento técnico no aspecto de finalização com cruzamentos na área.

Liberados pelo departamento médico, os volantes Rodrigo Andrade e Baraka trabalharam em jornada dupla. Pela manhã, eles foram conduzidos a uma atividade específica pelo preparador Rodrigo Santana. À tarde, Andrade se juntou ao grupo e treinou normalmente, enquanto Baraka fez uma movimentação na academia de musculação.

O Leão volta ao batente na manhã desta terça, 22, visando o confronto diante da Macaca no próximo domingo, 27, às 16h, no Estádio Moisés Lucarelli, na cidade de Campinas, em São Paulo.

adblock ativo