Cáceres se diz pronto para retornar ao time titular do Leão

Após se recuperar de uma fratura no pé-direito, Cáceres se diz pronto para retornar ao time no próximo domingo, 17, contra a Chapecoense, às 16h, no Barradão, em Salvador.

Assim como ele, o lateral-esquerdo Juan e o meia Escudero foram liberados pelo departamento médico e só depende do aval do técnico Jorginho, que decidirá até quinta-feira, 14, se escala os atletas.

"Infelizmente não pude ajudar nas últimas partidas do Vitória no Brasileiro, mas estou pronto para o jogo contra a Chapecoense, no Barradão, que será muito complicado. É sempre muito difícil também ficar de fora, sem poder ajudar em campo. Estou pronto", disse Cáceres.

Outra dúvida é na lateral direita. Com dores no joelho direito, novamente Ayrton não treinou e não está confirmado. Caso não jogue, Nino Paraíba retorna ao posto de titular após três meses sem atuar de primeira nos jogos do Vitória.

Ingressos

Os ingressos para o jogo contra a Chapecoense seguem à venda [veja os pontos de venda abaixo]. Os valores das entradas para arquibancada são de R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia). Para o setor de cadeira os bilhetes custam R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia).

adblock ativo