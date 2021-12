Cáceres e Beltrán retornam contra Timão; Escudero segue fora

O técnico do Vitória, Ney Franco, contará com o reforço do volante Cáceres e o atacante Guilherme Beltrán para o jogo diante do Corinthians nesta quarta-feira, 22, às 18h30 (horário de Salvador), na Arena Pantanal. Os jogadores, que ficaram de fora das últimas partidas do Leão, se recuperaram de suas lesões e foram relacionados para o duelo.

No entanto, o meia Escudero, com lesão muscular, permanece fora do time. O lateral Nino Paraíba também está fora do confronto, cumprindo suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Lesionados, Ayrton, Gustavo e Neto Coruja seguem no departamento médico.

A delegação do Vitória embarca para Cuiabá na tarde desta segunda, 20. O último treino do clube está marcado para as 18h30 (horário de Salvador), em Cuiabá.

