Cáceres do Vitória quer ser destaque entre homônimos

Ter o sobrenome Cáceres no Paraguai é o mesmo que ser registrado como Silva no Brasil. No futebol, mais de 70 atletas têm o segundo nome na sua certidão de nascimento, sendo 40 adotando o sobrenome como alcunha. No Vitória, o Cáceres rubro-negro não quer ser apenas mais um Silva paraguaio.

Luis Enrique Cáceres Centurión nasceu em Assunção e apenas no Brasil não sofreu com a confusão com seus xarás. Nos seus clubes anteriores, Cerro Porteño e Libertad, era comum atender um chamado do técnico, mas descobrir que se tratava de outro Cáceres.

"Aqui eu posso ser chamado apenas de Cáceres. Porém, no Paraguai o nome precisa ser duplo para não confundir. Lá sou conhecido como Luis Cáceres. Se falar apenas Cáceres, ninguém sabe de quem se trata", lembra o jogador.

No Brasil, apenas dois Cáceres atuam no Brasileirão. Além do volante do Vitória, o meia do Flamengo, Víctor, completa o Censo no país. Ou melhor, existe um Cáceres inusitado. Trata-se de um município localizado no Mato Grosso, com mais de 80 mil habitantes.

Mais onze pátrias têm representantes com o sobrenome comum no Paraguai, de nacionalidades diversas, como dois franceses e um norueguês (Veja mapa ao lado). Entre as posições preferidas dos xarás estão o meio-de-campo, com 16 atletas, e a defesa, com 14 representantes.

Para o Cáceres do Leão, sua meta é ser uma referência entre sua 'família', e não mais um nome comum. A chance de competir na Série A do Brasileirão já é um bom caminho.

"Desde quando cheguei já tinha dito que seria a minha chance de crescer na carreira. Comecei meio tímido, mas fui ganhando espaço e estou muito feliz no clube. Espero que no futuro falar de Cáceres se reporte para mim", brinca.

Com fala tímida, Luis ganhou espaço entre os atletas de confiança do técnico Caio Júnior. O volante de 25 anos é o titular da camisa 8, deixando o xará Luis Alberto com a tarefa complicada de reconquistar seu posto após se recuperar de lesão.

"Pelo menos aqui já sou conhecido pela minha torcida, né? Já passo pelas ruas e as pessoas me conhecem, principalmente os rubro-negros. Sou bem acolhido pelos brasileiros e isso me faz querer fazer história aqui", garantiu.

Apesar de novo, no Paraguai, Cáceres já tem um nome a zelar. Foi campeão nacional três vezes, duas pelo Cerro Porteño e uma pelo Libertad. Na seleção paraguaia, atuou em dois jogos no profissional.

Baiano - Já acostumado com o calor, Cáceres está gostando da Bahia. Ao lado de Maxi Biancucchi e Escudero - seus tradutores -, o volante já arranha algumas palavras em português, diferente do dia em que chegou.

"Na minha primeira entrevista não entendia nada do que perguntavam. Foi complicado. Agora já entendo e falo algumas palavras, mas ainda me considero fraco. Prefiro que o Maxi me ajude", brinca.

Em Salvador, o que mais o gringo gostou foi o litoral baiano. O que menos gostou não é muita novidade para os 'Silvas' baianos: os engarrafamentos.

Veja lista de outros jogadores que usam o nome Cáceres espalhados pelo mundo:

Itália:

Martín Cáceres / Uruguaio / Juventus-ITA / zagueiro

Pablo Cáceres / Uruguaio / Torino-ITA / zagueiro

Brasil:

Luis Cáceres / Paraguaio / Vitória / meia

Víctor Cáceres / Paraguaio / Flamengo / meia

Paraguai:

Júlio César Cáceres / Paraguaio / Guaraní-PAR / zagueiro

Raul Cáceres / Paraguaio /Carapeguá-PAR / zagueiro

Juan Daniel Cáceres / Paraguaio / Rubio-PAR / zagueiro

Blas Cáceres / Paraguaio / Olímpia-PAR / meia

Ramón Caceres / Paraguaio / Nacional-PAR / meia

Jorge Cáceres / Paraguaio / General Diaz-PAR / zaga

Eduardo Cáceres / Paraguaio / Rubio-PAR / goleiro

Jorge Caceres / Paraguaio / Sol de América-PAR / atacante

José Cáceres / Paraguaio / Nacional-PAR / zagueiro

Damián Cáceres / Paraguaio / Guaraní-PAR / meia

Mario Cáceres / Paraguaio / Rubio-PAR / meia

Mario Cáceres / Paraguaio / Independiante-PAR / zagueiro

David Cáceres / Paraguaio / Rubio-PAR / meia

Benjamín Cáceres / Paraguaio / 12 de octubre-PAR / atacante

Argentina:

Marcos Cáceres / Paraguaio / Newell's Old Boys-ARG / zagueiro

Samuel Cáceres / Paraguaio / Independiente-ARG / zagueiro

Germán Cáceres / Argentino / Ferro Carril-ARG / meia

Gonzalo Cáceres / Argentino / Tucumán-ARG / zagueiro

Miguel Cáceres / Paraguaio / Nueva Chicago-ARG / atacante

Ricardo Cáceres / Paraguaio / Defensores-ARG / meia

Walter Caceres / Argentino / Barracas Central-ARG / goleiro

Chile:

Mario Cáceres / Chileno / Everton-CHI / atacante

Hugo Cáceres / Chileno / Iberia-CHI / zagueiro

Roberto Cáceres / Chileno / Trasandino-CHI / zagueiro

Carlos Cáceres / Chileno / Luchador-CHI / atacante

Hugo Cáceres / Chileno / Unión Española-CHI / zagueiro

Jaime Cáceres / Chileno / Curicó-CHI / meia

França:

Raphaël Caceres / Françês / Arles-FRA / atacante

Damien Caceres / Francês / Dreux-FRA / goleiro

Tailândia:

Adrián Cáceres / Paraguaio / Chiangrai-TAI / meia

Venezuela:

Joel Caceres / venezuelano / D. Lara-VEN / meia

Uruguai:

Andres Silva Caceres / Uruguaio / Colônia-URU / meia

Austrália:

Anthony Cáceres / Australiano / Central Coast-AUS / meia

El Salvador:

José Cáceres / Salvadorenho / CD UES-SLV /

Ricardo Caceres / Salvadorenho / La Asunción-SLV / goleiro

Peru:

Renzo Cáceres / Peruano / Univ. Técnica-PER / goleiro

Noruega:

Milenko Caceres / Norueguês / Kopervik-NOR / meia

