Cáceres destaca sua evolução no Vitória

Um dos destaques da boa campanha do Vitória no Campeonato Brasileiro, o volante Cáceres exaltou durante coletiva nesta quinta-feira, 7, no Barradão, sobre a sua evolução no elenco rubro-negro e lembrou que a atual fase faz parte de um processo iniciado ainda no começo da temporada.

"Quando cheguei não estava jogando muito. Passei por um tempo de adaptação, mas sempre busquei meu espaço no grupo. Depois do título baiano e após o início do Brasileirão virei titular. Posso dizer que já estou me sentindo em casa e a torcida reconhece o meu futebol", falou Cáceres.

O paraguaio, que ganhou importância no time do Vitória, principalmente, após a chegada do técnico Ney Franco, ressalta que a sua principal função é manter o equilíbrio entre a marcação e a criação. "O treinador Ney Franco pede que eu passe a bola com qualidade aos jogadores de frente, para que eles possam armar as jogadas. Minha função é fazer o time jogar", disse.

Cáceres acredita que o Vitória deve manter a postura dos últimos jogos para chegar ao objetivo final. " Temos conseguido manter uma postura ofensiva seja contra quem for no campeonato. Precisamos continuar assim para conseguirmos nosso objetivo de entrar no G-4. Esta meta ainda é possível por termos partidas a fazer e pontos a conquistar na competição."

