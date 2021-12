Cáceres comemora semana livre e diz não temer Maracanã

Com a eliminação na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, o Vitória ganhou uma semana livre entre as duas partidas. Sem atuar no meio da semana, a equipe se prepara para o duelo contra o Fluminense no próximo domingo, 27, no Rio de Janeiro. O volante Cáceres, que atuou em 25 das 30 partidas do Leão no Campeonato Brasileiro, comemorou o tempo livre para trabalhar e se recuperar do desgaste físico.

"É muito desgastante quando jogamos quarta e domingo, além das viagens. Cansa muito. A gente às vezes precisa de um ou dois dias a mais para poder estar bem para o jogo. Agora a gente tem uma semana inteira para trabalhar bem com o grupo", destacou.

O paraguaio também comentou sobre a situação atual do Fluminense, que briga na parte de baixo da tabela. O tricolor carioca está a somente três pontos da zona de rebaixamento e a diretoria reduziu o valor do ingresso para a partida na expectativa de ter um Maracanã lotado para empurrar o time contra o Leão.

"O Vitória não está preocupado com o que passa com o Fluminense. Só está pensando o que o Vitória pode alcançar ganhando. A ideia é ir para lá, fazer um bom jogo e ganhar. Sempre é gostoso jogar em um estádio bonito, mas vamos jogar e fazer o que a gente sabe fazer", garantiu o volante.

Cáceres, que foi poupado do treinamento na terça-feira, 22, por conta de uma inflamação nas amígdalas, disse que estará 100% até o duelo contra o Fluminense. Os jogadores realizaram treino físico na manhã desta quinta-feira, 24, e se reapresentam durante a tarde para atividades com bola na Toca do Leão.

