Buscando se reabilitar, Vitória enfrenta o Cuiabá pela Série B

Após quase um mês de preparação, o Vitória volta a entrar em campo pela Série B do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira, 9, contra o Cuiabá, às 19h15, no Barradão. O Rubro-Negro ocupa a última colocação do campeonato nacional com quatro pontos em 24 disputados.

Buscando reverter a situação, o elenco do clube não teve folga durante a pausa para Copa América, e manteve a rotina de treinos durante toda o torneio sulamericano.

Além disso, o 'Leão' reforçou o elenco com as contratações do goleiro uruguaio Martín Rodriguez, e o volante Baraka e o meia Chiquinho. Os novos contratados já tiveram seus nomes publicados no Boletim Informativo diário (BID), da CBF, e estão à disposição do técnico Osmar Loss.

Recém contratado, o meia Chiquinho pediu paciência com o momento vivido pelo clube.“Peço que tenham um pouco de paciência, até pela situação que a gente vive. O empenho nos treinos está sendo diferente”, disse.

Para a partida desta terça, Loss não contará com o atacante Ruan Levine, fora da temporada após passar por uma cirurgia no joelho. Felipe Garcia e Matheus Silva também estão em tratamento.

Sendo assim, o Vitória que deve ir a campo contra o Cuiabá conta com: Martín Rodríguez; Van, Everton Sena, Zé Ivaldo, Capa; Gabriel Bispo, Marciel, Ruy e Felipe Gedoz; Marcelo e Anselmo Ramon.

adblock ativo