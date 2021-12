Burse relaciona 22 jogadores para enfrentar o Moto Club

O técnico João Burse finalizou a preparação na manhã desta sexta-feira, 18. A equipe Sub-23 irá entrar em campo neste sábado, 19, para enfrentar o Moto Club, às 16h (horário de Salvador), no Barradão. O treinador relacionou 22 jogadores para a partida.

Após o aquecimento sob o comando do preparador físico Lucas Itaberaba, Burse comandou uma atividade apenas com a presença dos 22 convocados no campo 2 do CT Manoel Pontes Tanajura.

Com a direção do treinador, a equipe fez um treino tático para ajustar a marcação e o setor ofensivo. Posteriormente, o grupo finalizou a preparação com jogadas de ataque e cobranças de faltas com a barreira móvel.

Além das 20 peças que João Burse havia levado para Maceió, o treinado relacionou o volante Marco Antônio e o atacante Flávio.

adblock ativo