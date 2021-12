Burse despista sobre efetivação no Vitória: “Estou à disposição”

O técnico interino João Burse vai para o seu segundo jogo à frente do Vitória neste domingo, 12, às 19h, diante do Grêmio, na Arena do Grêmio, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em caso de um triunfo em Porto Alegre, existe a possibilidade da efetivação do profissional no Leão e, questionado sobre o assunto em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 10, o treinador despistou.

>> Lateral faz campanha por efetivação de técnico interino no Vitória

“Sou funcionário do clube, sempre buscando fazer o melhor. Estou à disposição do clube, mais uma semana de trabalho, mais um jogo. Estou vivendo o clube, chegando de manhã, saindo à noite. Uma abertura total por parte dos atletas, que me acolheram, me abraçaram. Estou me doando ao máximo para que eles possam entender mais rapidamente a maneira que trabalho e deixa qualquer situação para o futuro”, disse.

Em relação ao esquema tático com três volantes, Burse revelou que deve manter esta formação mais precavida para a partida contra a equipe gaúcha. “Todo jogo fora de casa requer cuidados, com o Grêmio não é diferente. Treinamos muitas situações durante a semana, mas é uma característica minha colocar vários atletas para vivenciar o sistema. Pontuamos algumas situações mais defensivas, mas também não vamos abrir mão de jogar”, completou o treinador.

O Vitória é o atual 14º colocado com 19 pontos no Campeonato Brasileiro. Já o Grêmio ocupa a 4ª posição com 30 pontos.

adblock ativo