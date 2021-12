Burse comanda coletivo na Toca do Leão com retorno de Aderllan

O elenco do Vitória voltou aos treinos nesta quinta-feira, 9, e seguiu a preparação para o jogo deste domingo, 12, às 19h30, diante do Grêmio, na Arena do Grêmio, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sob o comando do técnico interino, João Burse, os jogadores realizaram trabalhos técnico e tático.

Após o aquecimento, o comandante focou nos fundamentos ofensivos, sempre puxando para o lado técnico, com os atletas trabalhando chutes a gol e jogadas de ataque. Em seguida, Burse promoveu um trabalho coletivo, observando o posicionamento dos atletas.

A principal novidade nas atividades do dia foi a presença do zagueiro Aderllan. O defensor retornou aos treinos após ser poupado nos últimos dias e está confirmado para a viagem a Porto Alegre.

O atacante André Lima permanece em tratamento intensivo, enquanto o volante Willian Farias fez trabalhos físicos na academia. Já o lateral Juninho segue na transição. Guilherme e Rhayner fizeram um trabalho físico específico, ainda sob orientação dos médicos.

