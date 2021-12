Bryan pertence ao Cruzeiro, mas pode atuar pelo Vitória no domingo

Ainda sem treinador após a demissão do técnico Vagner Mancini, o elenco do Vitória se reapresentou nesta terça-feira, 31, na Toca do Leão, após a goleada sofrida para o Atlético-PR, no último final de semana. E a equipe rubro-negra recebeu uma boa notícia logo no retorno aos trabalhos, já que o lateral-esquerdo Bryan está liberado para atuar diante do Cruzeiro.

O jogador de 26 anos pertence à equipe mineira e está emprestado ao Leão até o fim deste ano, mas não há nenhuma cláusula contratual que o impeça de atuar diante do clube de Belo Horizonte. Sendo assim, Bryan será mantido no time titular do Vitória na partida do próximo domingo, 5, às 16h, no Barradão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com 18 pontos conquistados, o Rubro-negro baiano ocupa a 14ª posição da competição nacional. Já o Cruzeiro é o atual 8º colocado com 24 pontos na Série A.

