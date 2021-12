Bruno Ramires passa por cirurgia e desfalca Vitória por 45 dias

O Vitória não terá na estreia do Campeonato Brasileiro, no próximo domingo, 14, diante do Avaí, no estádio Ressacada, o mesmo time que conquistou o título do Baianão.

Isso porque o volante Bruno Ramires sofreu um trauma na coxa durante o Ba-Vi e precisou passar por cirurgia. Segundo o Departamento Médico do clube, o jogador deve ficar afastado dos gramados por 45 dias.

Além de Ramires, outros quatro jogadores rubro-negros também foram vetados. O atacantes André Lima (fascite plantar) e Kieza (dores musculares na coxa), o meia Gabriel Xavier (contratura muscular), e o zagueiro Kanu (dores no joelho) também não enfrentarão o Avaí.

